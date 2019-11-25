За открытие рынка земли лишь 24% украинцев — опрос

Опрошенные украинцы негативно воспринимают решение ввести рынок земли сельхозназначения и отменить мораторий на ее продажу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Подчеркивается, что позитвно относятся к решению об открытии рынка земли 24% опрошенных, отрицательно - 58%.

Решение о приватизации крупных государственных предприятий большинство опрошенных украинцев также воспринимают негативно - 55%, положительно - 22%.

В то же время решение легализовать игорный бизнес поддерживают 38% опрошенных, отрицательно оценивают - 49%.

Опрос провели с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа собрали 2041 анкету. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.



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Экономическая правда