Минобороны поспособствует достройке ЖК "Укрбуда"

Представители холдинговой компании "Киевгорстрой" провели встречу с заместителем Министра обороны Алексеем Марцинюком по дальнейшему строительству отдельных жилых комплексов компании "Укрбуд".

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.

Во время встречи сторонам удалось достичь определенных договоренностей. В частности, Министерство обороны согласилось идти навстречу компании в вопросе достройки жилых комплексов "Оберег-2" и "Арт хаус", где Министерство обороны выступает стороной договоров.

Претензий по договорным отношениям между Министерством и застройщиками компании "Укрбуд" по этим объектам нет.

По другим жилым комплексам компании "Укрбуд" стороны разрабатывают компромиссные механизмы, чтобы все спорные вопросы были решены положительно.

Ранее "Киевгорстрой" приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК "Укрбуда". На ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий" возобновлены строительные работы в полном объеме.

Сообщается, что в ближайшее время компания планирует принять еще 4 объекта.

Кроме того, начата процедура приема 6 следующих объектов.

"Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 объектов компании "Укрбуд". На жилье ждут в целом 13 тысяч семей, среди которых много военнослужащих, членов семей погибших в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении КМБ.

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Экономическая правда