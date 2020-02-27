Госбанки "тушили пожар" на межбанке из-за паники и спекулянтов
26 февраля спрос на валюту преобладал над предложением, государственные банки продали большое количество валюты.
Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56.
По данным Finance.ua, торги на межбанке проходили под влиянием паники из-за коронавируса и провала аукциона Минфина по продаже ОВГЗ, что подогревалось и раздувалось спекулянтами.
Спрос на валюту превышал предложение, но Нацбанк не спешил продавать валюту.
В помощь гривне пришли госбанки. Они начали продавать валюту, чем стабилизировали спрос и предложение.
По промежуточным результатам торгов Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 27 февраля на уровне 24,65 гривны за доллар.
Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,59 - 24,61.
Экономическая правда
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