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Госбанки "тушили пожар" на межбанке из-за паники и спекулянтов

Четверг, 27 февраля 2020, 09:30
 

26 февраля спрос на валюту преобладал над предложением, государственные банки продали большое количество валюты.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56.

По данным Finance.ua, торги на межбанке проходили под влиянием паники из-за коронавируса и провала аукциона Минфина по продаже ОВГЗ, что подогревалось и раздувалось спекулянтами.

Спрос на валюту превышал предложение, но Нацбанк не спешил продавать валюту.

В помощь гривне пришли госбанки. Они начали продавать валюту, чем стабилизировали спрос и предложение.

По промежуточным результатам торгов Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 27 февраля на уровне 24,65 гривны за доллар.

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,59 - 24,61.

Экономическая правда

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