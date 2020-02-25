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Минфин разместил облигации госзайма под ставки до 10%

Вторник, 25 февраля 2020, 18:50
 

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированы в гривне гособлигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 7 лет.

От продажи 3-месячных ОВГЗ привлекли 209 млн грн, 1-летних - 476 млн грн, 2-летних - 687 млн ​​грн, 7-летних - 229 млн грн.

"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,4%, 1-летних ОВГЗ - 9,9%, 2-летних ОВГЗ - 10%, 7-летних ОВГЗ - 9,95%", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже гособлигаций 18 февраля Министерство финансов привлекло в госбюджет 1,52 млрд гривен.

Экономическая правда

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ОВГЗ

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