Кабмин и ЕС согласовали новые изменения в программу Фонда энергоэффективности

25-го февраля на заседании Координационного совета доноров Фонда энергоэффективности Минрегион и европейские доноры согласовали новые изменения в деятельности Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территории.

В переговорах приняли участие вице-премьер Денис Шмыгаль, руководитель энергетической программы Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур и начальник отдела Министерства охраны окружающей среды ФРГ Юрген Кайнхорст.

Отмечается, что целью заседания было согласование новой грантовой модели Фонда энергоэффективности, что должно сделать программу утепления "Энергодом" более простой и доступной для ОСМД.

В ходе трехсторонних переговоров, участники договорились о следующих изменений в деятельности Фонда:

Первое. Изменения в порядке выплаты гранта, которые позволят объединить отдельные этапы подготовки заявок на участие в программе "Энергодом".Это должно снизить финансовую нагрузку на ОСМД, в частности за счет исключения необходимости поиска собственных средств или привлечения кредитных ресурсов на термомодернизацию.

Второе. Дополнение программы "Энергодом" опцией, позволяющей выплачивать гранты по завершению отдельных этапов проектов по термомодернизации после их верификации.

Третье. Привлечение на помощь ОСМД профессиональных менеджеров проектов, основными функциями которых является помощь и сопровождение ОСМД на всех этапах участия в программе (от подготовки материалов для первого собрания ОСМД к подготовке заявки на верификацию реализованного проекта).

Теперь эти изменения должен утвердить Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности. Технический директор Фонда Егор Фаренюк отметил, что заседание Наблюдательного совета может быть уже в начале марта.

Напомним:

В сентябре 2019 полноценно заработал государственный Фонд энергоэффективности, начав прием заявок по программе "Энергодом". Сейчас Фонд работает только с ОСМД.

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение расходов на утепление домов в размере 40% стоимости для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Эксперты по энергоэффективности неоднократно отмечали сложности процедур Фонда для ОСМД и потребности в их упрощении.

С целью ускорения процесса подготовки и подачи заявок в Фонд энергоэффективности в декабря 2019 года Кабмин объявил о привлечении муниципалитетов в качестве третьей стороны в отношения между Фондом и ОСМД.

В начале февраля 2020 Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердила первый пакет изменений в программу "Энергодом", которыми упростила процедуры подачи и рассмотрения заявок от ОСМД

Роман Скляров, ЭП