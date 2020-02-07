Фонд енергоефективності спростив процедуру отримання грантів на утеплення будинків
Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до програми утеплення будинків "Енергодім", якими спростила процедури подання та розгляду заявок від ОСББ.
Про це повідомляє прес-служба Фонду енергоефективності.
6 лютого Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила зміни до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім", а також інших документів, які є невід’ємною частиною Програми.
Наголошується, що нова версія Програми передбачає значне спрощення процесу подання заявок на утеплення будинків від ОСББ та їхнього розгляду Фондом.
Текст Програми у новій редакції має бути опублікований на сайті Фонду енергоефективності найближчим часом.
Крім того, Наглядова рада дала згоду на схвалення проєктів з утеплення будинків, вартість кожного з яких перевищує 5 млн грн. Сукупна вартість затверджених проектів становить понад 41 млн грн.
Повідомляється, що з вересня 2019 року Фонд енергоефективності отримав 27 заявок на термомодернізацію, з яких 23 передбачають комплексне утеплення житлових будинків. П’ять ОСББ вже отримали перший транш від Фонду.
Нагадаємо:
У вересні 2019 року повноцінно запрацював державний Фонд енергоефективності, розпочавши прийом заявок за програмою "Енергодім". Наразі Фонд працює лише з ОСББ.
Програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на утеплення будинків у розмірі 40% вартості для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний". Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.
Експерти з енергоефективності неодноразово наголошували на складності процедур Фонду для ОСББ та потребі у їх спрощенні.
З метою пришвидшення процесу підготовки та подачі заявок до Фонду енергоефективності у грудні 2019 року Кабмін оголосив про залучення муніципалітетів як третьої сторони у відносини між Фондом та ОСББ. У 2020 році планується обрати 10 пілотних міст, в яких за рік має бути утеплено 1 тис. будинків. У бюджеті на це передбачено 6,8 млрд грн.
Роман Скляров, ЕП
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