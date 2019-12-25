Уряд обере 10 міст, в яких утеплять тисячу багатоповерхівок

У наступному році Фонд енергоефективності плануєт обрати 10 пілотних міст, в яких за рік має бути утеплено 1 тис. будинків. У бюджеті на це передбачено 6,8 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні Ради розвитку регіонів та громад.

"Раніше Фонд енергоефективності був задизайнений так, щоб очікувати заявки знизу. Щоб люди зібралися, вирішили та працювали за принципом bottom-up. Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами, що запускаємо паралельний інструмент — top-down", — сказав прем'єр.

За його словами, метою на 2020 рік є термомодернізація 1 тис. багатоповерхівок. Для цього мають обрати 10 пілотних міст, в яких місцева влада буде надавати підтримку ОСББ, що мають намір отримати гранти Фонду енергоефективності.

Міністр розвитку громад Альона Бабак наголосила, що муніципалітети стануть третьою стороною у відносинах між Фондом енергоефективності та ОСББ. Для цього місцева влада має створити чи обрати вже існуюче комунальне підприємство, що стане посередником між Фондом та ОСББ.

"Таке комунальне підприємство фактично буде допомагати ОСББ контактувати з Фондом енергоефективності, подавати заявку, проходити технічний аудит будівель та отримання проектної документації, навіть брати на себе кредит в банку під муніципальну гарантію", — заявила Бабак.

За її словами, з вересня 2019 року лише 18 об’єднань співвласників подали заявки до Фонду енергоефективності. Це створює ризик, що передбачені 6,8 млрд грн на енергомодернізацію у 2020 році можуть бути витрачені не повністю. Тому ухвалено рішення про залучення до процесу муніципалітетів.

Бабак зазначила, що з січня 2020 року уряд планує почати відбір муніципалітетів для пілотних проектів. До березня наступного року усі процедури Фонду енергоефективності мають бути вдосконалені, щоб комунальні підприємства мали право звертатися до Фонду від імені ОСББ.

"Березень-липень мали б проходити підготовчі процеси: загальні збори, енергоаудит, проектна документація, укладення договорів між ОСББ та комунальними підприємствами, подання заявок до Фонду.

Серпень-листопад ми могли б говорити про впровадження проектів у містах. Досвід показує, що з липня до листопада можна проводити масштабну термомодернізацію окремих будинків. У грудні ми би бачили, що Фонд верифікував ці проекти і уже виплачував би гранти", — заявила Бабак.

Гончарук зазначив, що за розрахунками уряду платіжка у термомодернізованих будинках може бути нижчою на суму до 60%.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року повноцінно запрацював державний Фонд енергоефективності, розпочавши прийом заявок за програмою "Енергодім".

Програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний".

Фонд енергоефективності наразі надає підтримку лише ОСББ. У 2019 році на діяльність Фонду було виділено близько 4 мільярдів гривень.

У листопаді 2019 року міністр Альона Бабак заявила, що у 2020 році планується розширити коло осіб, яким Фонд енергоефективності надає гранти, додавши власників приватних будинків. У іншому разі для власників приватних будинків доведеться залишити програму "Теплі кредити" після 2020 року.

Роман Скляров, ЕП