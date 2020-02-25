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Валютный рынок: гривня немного ослабла

Вторник, 25 февраля 2020, 10:05
 

24 февраля торги на межбанковском валютном рынке проходили спокойно, курс гривни снизился на 5 копеек.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47.

По данным Finance.ua, покупатели и продавцы валюты самостоятельно находили компромисс по курсу. Выкупать Нацбанку было особо нечего – все предложение долларов и евро поглощал сам рынок.

Несмотря на приближение аукциона по размещению ОВГЗ, нерезиденты почти не "светились" на межбанке с продажей валюты.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 24,50 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52.

Экономическая правда

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