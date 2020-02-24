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Курс валют: гривня немного снизилась

Понедельник, 24 февраля 2020, 19:15
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 24,50 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,51 гривни (на 24 февраля - 26,41 гривни).

Напомним:

24 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47 гривни за доллар.

24 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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