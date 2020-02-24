Курс валют на 24 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,46 - 24,49 гривни;

Евро - 26,47 - 26,50 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,27 - 24,49 гривни. Евро покупают по 26,21 гривни, продают по 26,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,44 - 24,36 гривни, евро - 26,34 - 26,46 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 24 февраля на уровне 24,45 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,41 гривни (на 22 февраля - 26,42 гривни).

Экономическая правда