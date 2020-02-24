Курс валют на 24 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки
24 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,46 - 24,49 гривни;
Евро - 26,47 - 26,50 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,27 - 24,49 гривни. Евро покупают по 26,21 гривни, продают по 26,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,44 - 24,36 гривни, евро - 26,34 - 26,46 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 24 февраля на уровне 24,45 гривни за доллар.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,41 гривни (на 22 февраля - 26,42 гривни).
Экономическая правда
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