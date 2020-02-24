Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
Понедельник, 24 февраля 2020, 17:56
24 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,49 - 24,52 гривни;
Евро - 26,57 - 26,59 гривни;
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 24 февраля на уровне 24,45 гривни за доллар.
24 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47 гривни за доллар.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,41 гривни (на 22 февраля - 26,42 гривни).
Экономическая правда
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