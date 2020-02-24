Vodafone заявил об успешном тестировании 4G в киевском метро

Оператор "Vodafone Украина" провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева, в течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле до станции "Житомирская", затем, в несколько этапов, и на других станциях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что, согласно плану, в первом полугодии сеть появится на 9 станциях и в тоннелях между ними. Полностью 4G-интернетом метрополитен Киева охватят до конца 2020 года.

"В течение всей прошлой недели, в режиме 24/7, команда специалистов Vodafone Украина совместно с подрядчиком, работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева.

Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приему интернет-трафика наших абонентов", - сказал заместитель гендиректора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

"Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, и также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский Метрополитен", которое запланировано на 12 марта. В случае положительного решения, сможем начать полную реализацию проекта сразу же после подписания договора. В противном случае, сроки проекта могут перенестись", - добавил он.

Напомним:

Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.

Киевский городской совет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.

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Запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смог выполнить эту задачу.

Осенью того же года мобильные операторы объявили тендер на поиск подрядчика. Летом 2019 победителем тендера стало ООО "Хуавей Украина".

Тогда же "Киевстар", Vodafone Ukraine и lifecell Украины пообещали в ближайшие месяцы запустить мобильную связь четвертого поколения на станциях "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец", но развертывания сети 4G в метро так и не началось.

В ноябре 2019-го советник городского головы Максим Бахматов обнародовал план внедрения 4G в метро Киева. В публикации также говорилось о том, что горсовет должен утвердить тарифы за доступ к коммунальным объектам города.

Экономическая правда