Из-за "табачной правки" бюджет недополучил 3 миллиарда — Минфин

Поправка к законопроекту №1049 по регулированию наценки для оптовых и розничных структур, которые продают сигареты, вызвала возмущение производителей табачной отрасли и привела к недополучению бюджетом около 3 млрд грн акцизного налога.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сейчас этот законопроект возвращен в Верховную Раду с предложениями президента. Причиной тому - поправка, которая была внесена в текст законопроекта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По своей сути данная поправка никак не связана с содержанием законопроекта. Она не касалась единого счета, а имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский ветировал закон №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который также регулирует установление торговой наценки на сигареты.

4 октября 2019 года ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляли, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Экономическая правда