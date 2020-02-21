Новости 21 февраля: "земельные" правки, "Укравтодор", "зеленый" тариф

О "земельных" правках. По состоянию на день 21-го февраля Верховная Рада рассмотрела 1505 правок из 4018 к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель.

Об "Укравтодоре". По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укратодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

О "зеленом" тарифе. Кабинет министров признает, что установленный тариф для производителей "зеленой" энергетики является очень высоким, но не поддерживает ретроспективное снижение тарифа, пытаясь найти компромисс с инвесторами.

Об ипотечных кредитах. Приватбанк заявил о снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья - в частности, для недвижимости, которая приобретается на вторичном рынке, проценты снизили до 15,5% годовых.

О цене на газ. По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены на газ для промышленности снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки.

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