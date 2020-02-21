Приватбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Приватбанк заявил о снижении ставок по всем программам кредитования покупки житала - в частности, для недвижимости, которая приобретается на вторичном рынке, проценты снизили до 15,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Годовую ставку покупки нового жилья на первичном рынке снизили до 14,9%.

Кроме этого, по словам руководителя направления потребительского кредитования Приватбанка Виталия Хлопецкого, в 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья больше 1 млрд грн.

Напомним:

Ранее Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п. - теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при оплате 20% стоимости жилья.

Экономическая правда