"Нафтогаз" в марте снизит цену на газ для промышленности на 12-15%

По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены на газ для промышленности снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3981 - 4606 грн/тыс куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Нафтогаз" в феврале 2020 года предлагал газ по цене 4661 - 5208 грн/тыс куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Экономическая правда