Гончарук назвал стратегическую задачу правительства

Удешевление стоимости ресурсов является одной из стратегических задач правительства.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места", – заявил Гончарук.

Он добавил, что речь идет не только о внешних ресурсах, и отметил, что за осень прошлого года "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".

По его мнению этот процесс продолжится весной при сохранении курса правительства.

Экономическая правда