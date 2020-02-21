Гончарук назвал стратегическую задачу правительства
Пятница, 21 февраля 2020, 11:10
Удешевление стоимости ресурсов является одной из стратегических задач правительства.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места", – заявил Гончарук.
Он добавил, что речь идет не только о внешних ресурсах, и отметил, что за осень прошлого года "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".
По его мнению этот процесс продолжится весной при сохранении курса правительства.
Экономическая правда
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