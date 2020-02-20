Новости 20 февраля: зарплата Смелянского, эксперты МВФ, удешевление билетов на самолеты

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Об экспертах МВФ. Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве в рамках проведения технических обсуждений политики экономического роста.

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