Еще один суд открыл дело против главы правления Приватбанка

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников Приватбанка, которая требует от Нацбанка уволить главу правления Приватбанка Петра Крумханзла.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.

В иске, кроме председателя правления Приватбанка, упоминаются еще 2 сотрудника банка. Свой иск профсоюзная организация Приватбанка аргументирует "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации".

Согласно госреестру, "Первичную профсоюзную организацию сотрудников Приватбанка" зарегистрировали 19 июня 2019 года в Днепре, ее директор - Максим Шевченко.

Напомним:

23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка в этот же банк об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить главу правления Петра Крумханзла.

2 января Хозяйственный суд. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены во время национализации банка.

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.

Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.

Читайте также: Время Х для Приватбанка и Коломойского: что может произойти с банком