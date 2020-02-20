Отмена НДС для внутренних авиарейсов: как изменится цена билета

Министерство инфраструктуры зарегистрировало в парламенте законопроект №2425, которым хочет освободить авиаперевозки внутри Украины от оплаты налога на добавленную стоимость. В ведомстве заявляют, что это снизит среднюю стоимость билета на 13,5%.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мининфраструктуры обращает внимание на то, что при выполнении международных перевозок применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость, а количество пассажиров на международных рейсах составляет 91,5% от всех пассажиров, перевезенных украинскими авиакомпаниями в 2019 году.

Кроме этого, в пользу принятия такого решения говорит то, что в странах ЕС топливо для авиационных перевозок не облагается налогом на добавленную стоимость.

По мнению Мининфраструктуры реализация этого законопроекта создаст конкурентные условия на рынке, увеличит прибыльность авиакомпаний и уменьшит стоимость перевозок.

Также в министерстве ответили главе комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванне-Клымпуш Цинцадзе, на то, что законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Нельзя утверждать, что Директива Совета ЕС запрещает Украины освобождение от налогообложения внутренних перевозок авиационным транспортом, ведь прямой нормы в этой директивы нет:

во-первых, речь идет сугубо об услугах, к которым теоретически можно отнести услуги по перевозкам,

во-вторых, система налогообложения касается только государств-членов в пределах Сообщества, к которому пока не принадлежит Украине;

в-третьих, директива предусматривает условия для ряда своих членов, при которых они могут освобождать от налогообложения пассажирские перевозки;

в-четвертых, освобождение авиаперевозок от НДС в пределах Украины касается только национальных авиакомпаний и не может угрожать свободной конкуренции с иностранными авиакомпаниями, поскольку они пока не имеют права доступа на внутренний рынок авиаперевозок в соответствии с национальным законодательством", - сообщает пресс-служба министерства.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, о намерениях отменить НДС еще в октябре 2019-го.

"Для того, чтобы развивать внутреннюю авиамобильность, будем предлагать Верховной Раде отменить НДС на внутренние перевозки. Потому что как-то это странно выглядит, когда на международные авиарейсы НДС нет, а на внутренние есть", - подчеркнул он.