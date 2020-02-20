Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 14%

В январе 2020-го года на внешние рынки было поставлено сельскохозяйственной продукции на сумму $1,98 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019-го года.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

Согласно сообщению министерства, с общего экспорта Украины, доля аграрной продукции составляет 48%. Основной долей аграрного экспорта являются зерновые и масличные культуры (48% и 23% соответственно)

"Мы постепенно увеличиваем объемы поставок готовой, нишевой и органической продукции", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

В ТОП-5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию за отчетный период, вошли Китай (10,2%), Египет (10,1%), Испания и Нидерланды (по 8,0%), Турция (6,6% ).

Данные ИАЭ. Визуализация - ЭП

Напомним:

Потеснив на третье место Индию, которая три года подряд удерживала первое место, лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2019 году завоевал Китай.

Уровень рентабельности выращивания проса в сельскохозяйственных предприятиях по итогам 2019 года составит 47,2%. Это самый высокий показатель среди всех основных видов сельскохозяйственной продукции.

Аграрный сектор сможет получить государственную поддержку с апреля 2020 года, отмечается, что 80% выплат состоятся во втором полугодии.