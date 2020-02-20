Агросектор начнет получать господдержку в апреле — заместитель министра

Аграрный сектор сможет получить государственную поддержку с апреля 2020 года, отмечается, что 80% выплат состоятся во втором полугодии.

Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий передает пресс-служба ведомства.

"Вчера на заседании правительства было принято постановление, которым определены направления государственной поддержки на 2020 год.

Следующим нашим шагом будет принятие соответствующих порядков использования средств с четким алгоритмом. Они уже сейчас проходят внутреннее согласование на уровне ЦОИВ.

Мы ожидаем, что принятие порядков состоится в начале марта, а с апреля стартуют прямые выплаты", - отметил Высоцкий.

Он добавил, что 80% выплат состоятся во втором полугодии, через единый подход к подаче документов. Уже зафиксировано дату подачи документов - до 1 октября.

"Совместно с аграрным комитетом мы решили в начале июля анонсировать план государственной поддержки на 2021-2023 года.

Все потенциальные получатели будут четко понимать на что им рассчитывать в следующем трехлетнем бюджетном цикле. Кроме того, с 2021 мы предполагаем ввести такие направления поддержки как агрострахования и переработку сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул замминистра..

Напомним:

4 миллиарда государственной поддержки аграриев будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Украинские аграрии в 2019 году в рамках программы господдержки приобретения отечественной техники и оборудования приобрели их на сумму более 5,77 млрд грн, что на 31,2% больше, чем в 2018 году.

5-го февраля Кабинет министров на заседании принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.