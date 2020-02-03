Названа самая прибыльная зерновая культура 2019 года

Уровень рентабельности выращивания проса в сельскохозяйственных предприятиях по итогам 2019 года составит 47,2%. Это самый высокий показатель среди всех основных видов сельскохозяйственной продукции.

Об этом свидетельствуют расчеты Национального научного центра "Институт аграрной экономики", передает agroportal.ua

Как отметил директор института, академик НААН Юрий Лупенко, просо и в 2018 году отмечалось высоким уровнем рентабельности (34,7%), однако уступало хмелю (60,9%).

"В 2019 году хмелеводство несколько сдало свои позиции по эффективности производства (42,7%), уступив лидерство не только просу, но и ржи (43,2%)", — добавил ученый.

В целом уровень рентабельности производства растениеводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в 2019 г. уменьшился до 9,6% против 25,5% в 2018 г., отметил он.

"Кроме уже упомянутого хмеля, меньше, чем за предыдущий год, уровень рентабельности производства зерновых культур (соответственно 6,3% против 24,9% в 2018 г.), подсолнечника (22,2% против 32,5%), сои (2,6% против 21%), рапса (9,6% против 31,1%), овощей закрытого грунта (4,2% против 8,5%) и винограда (6,5% против 22,6%)", — добавили в институте.

При этом среди зерновых уровень рентабельности уменьшился только по основным культурам: пшенице (с 24,6% в 2018 г. до 16% в прошлом году), кукурузе на зерно (с 27,2% до 0,6%) и ячменю (с 25,6% до 11,0%).

Убыточным, как и в 2018 году, осталось производство сахарной свеклы (-16,3%), тогда как убыточные рожь, гречиха и горох по итогам 2019 года станут прибыльными, уточнили ученые.

Напомним, цены на экспорт зерновых и масличных культур на международном рынке продолжают свое падение, одной из причин стала ситуация вокруг вспышки коронавируса в Китае, который больше всего повлиял на экспорт кукурузы.