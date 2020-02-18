Топ-10 стран-импортеров украинской агропродукции

Потеснив на третье место Индию, которая три года подряд удерживала первое место, лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2019 году завоевал Китай.

Об этом сообщил Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

"Объемы поставок отечественной сельхозпродукции в Китай составили в прошлом году 1,955 млрд долл.

При этом доля Китая в отечественном экспорте агропродовольства составила в прошлом году 8,7%", - говорится в сообщении.

Основными потребителями украинской сельхозпродукции стали: Китай, Египет, Индия, Турция, Нидерланды, Испания, Германия, Польша, Италия и Беларусь.

Данные ИАЭ. Визуализация - ЭП

Китай, Египет и Турция в прошлом году увеличили объемы закупок украинского агропродовольства более чем в полтора раза по сравнению с 2018 годом.

Как отметили в ИАЭ, в 2019 году продукция АПК составила 44,6% в общем экспорте из Украины.

По итогам календарного 2019-го года зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта зерна (56,7 млн тонн) и подсолнечного масла (6,1 млн тонн).

Среди других товаров, было достигнуто максимальные количественные значения в экспорте несгущенных молока и сливок без сахара (25 тыс. тонн), яиц птицы в скорлупе и без (144 тыс. тонн), грецких орехов (68 тыс. тонн), крахмала (83 тыс. тонн) и консервированных томатов (59 тыс. тонн).

Закупки агроподукции Азией в 2019 году увеличились на 17,5% (до 9,4 млрд долл).

Доля азиатских стран составила в прошлом году 42,2% от общего украинского агроэкспорта.

Данные ИАЭ. Визуализация - ЭП

Объемы закупок ЕС за год увеличились на 19% (до 7,5 млрд долл). В 2019 году доля ЕС в отечественном экспорте агропродовольства составила 33,5%. Это самый высокий показатель за историю независимости.

Объемы поставок в страны Африки 2019 увеличились за год на 43% и составили 3,3 млрд долл. (доля в 14,9% от украинского экспорта сельхозпродукции).

Поставки агропродовольства в страны СНГ, остались на уровне 2018 года и составили 1,5 млрд долл. (доля 6,5%)

Напомним:

Самые успешные сферы украинской экономики: IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%