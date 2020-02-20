Центробанк Китая снизил базовую ставку кредитования

Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Базовую ставку по однолетними кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизили на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.

Пятилетнюю LPR снизили на пять базисных пунктов до 4,75% с 4,80%.

Перед этим центробанк Китая снизил ставку среднесрочного кредитования.

Напомним:

Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Эксперты заявили, что распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, который продолжался 43 квартала подряд.

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