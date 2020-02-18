Новости 18 февраля: правки "по земле", МВФ и "антиколомойский" закон

О правках к земельной реформе. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.

О МВФ. Эксперты Международного валютного фонда посетят Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста

Об "антиколомойском" законе. Представители Кабмина, НБУ и Верховной Рады дорабатывают правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, на принятии которого настаивают в МВФ.

О Суркисе и Порошенко. Игорь Суркис и 6 аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий суд Лондона с требованием к экс-президенту компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому он должен был купить долю в телеканале "1+1".



Об украинском экспорте. Потеснив на третье место Индию, которая три года подряд удерживала первое место, лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2019 году завоевал Китай.

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