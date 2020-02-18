Дело "1+1": СМИ рассказали детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Лондонском суде

Игорь Суркис и 6 аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий суд Лондона с требованием к экс-президенту компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому он должен был купить долю в телеканале "1+1".

Об этом сообщает "НВ Бизнес".

Издание выяснило, что иск против Порошенко и Гонтаревой 17 декабря 2019 года подали Игорь Суркис и 6 компаний - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

По данным "НВ Бизнес", упоминание экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вероятно, является техническим элементом иска, поскольку одним из популярных путей доступа в английский суд является подача иска к нескольким соответчикам, хотя бы один из которых проживает в Англии.

Гонтарева, как известно, уже длительное время проживает в Лондоне.

Экс-глава Нацбанка в ответ на запрос издания ответила, что пока не видела текста самого иска.

"Я тоже хотела бы получить документы и понять, каким образом они это сделали и при чем здесь я.

Даже когда что-то в этой статье ("Зеркала недели" - ред.) является правдой, то ни я, ни НБУ здесь точно ни к чему! И если за нашей спиной кто-то что-то делал, то мы не имеем к этому никакого отношения", - подчеркнула она.

По ее словам, она не контактировала по иску с самим Порошенко: "Нет! И не собираюсь. Я точно не имею к этому никакого отношения и готова пойти в любой корт (суд - ред.) мира и это доказать".

Гонтарева добавила, что всю информацию об этом иске она получила из СМИ.

Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что братья Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж - тогда еще без упоминания Гонтаревой. Как выяснило "НВ Бизнес", иск в Лондоне действительно есть - но не в арбитраж.

По данным "НВ Бизнес", Григорий Суркис не является истцом - иск подал его брат Игорь, которому принадлежит 24,6% акций телеканала.

Отмечается, что сам Порошенко не ответил на запрос издания, но в пресс-службе партии "Европейская Солидарность", лидером которой он является, заявили, что экс-президент не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в канале "1+1", и никому не давал соответствующих поручений.

"Он категорически отвергает обвинения, распространенные в СМИ, и считает "иск" полностью безосновательным. Информация об "иске", вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев Приватбанка.

Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас находится на рассмотрении Высокого Суда Правосудия в Лондоне", - заявили в пресс-службе "Европейской Солидарности".

Олигарх Игорь Коломойский заявлял, что у него и у Игоря Суркиса находится примерно по 25% акций "1+1", еще 7,5% акций принадлежит менеджменту и журналистам, которые после национализации Приватбанка решили таким образом реализовать свои опционы.

"У них были опционы. Когда произошла национализация, они решили реализовать эти опционы, чтобы эти акции никому другому не достались", - сказал он.

На запрос "НВ Бизнес" олигарх не ответил, но посмотрел запрос в мессенджере.

Напомним:

Ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум 140 млн долларов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале "1+1".

2 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: "Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса.

Олигарх рассказал, что Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

По данным журналистов ZN.UA, это было в 2015 году. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов $140 млн с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал.