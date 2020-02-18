Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение в выводе 283 миллионов

Офис генпрокурора совместно с ГБР и Нацполицией сообщили о подозрении бывшему и.о. главы правления ПАО "Банк Михайловский" и 6 должностным лицам банка в необоснованном выводе более 283 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Указанные лица подозреваются в том, что в феврале 2015 года они заключили кредитные договора с грубым нарушением законодательства и внутренних документов банка, перечислив в дальнейшем более 283 млн грн на счета различных юридических лиц.

При этом они достоверно понимали, что указанные кредитные средства не будут возвращены банку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких действий "Банк Михайловский" был отнесен к неплатежеспособным.

В нем ввели временную администрацию и начали процедуру вывода с рынка, включая возмещение средств вкладчикам банка за счет денежных средств Фонда гарантирования вкладов.

Напомним:

Прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка "Михайловский", якобы причастных к хищению средств финучреждения. Речь идет о председателе правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета.

В 2016 году правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" к категории неплатежеспособных.

В мае 2016 года в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

Экономическая правда