Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение в выводе 283 миллионов
Офис генпрокурора совместно с ГБР и Нацполицией сообщили о подозрении бывшему и.о. главы правления ПАО "Банк Михайловский" и 6 должностным лицам банка в необоснованном выводе более 283 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Указанные лица подозреваются в том, что в феврале 2015 года они заключили кредитные договора с грубым нарушением законодательства и внутренних документов банка, перечислив в дальнейшем более 283 млн грн на счета различных юридических лиц.
При этом они достоверно понимали, что указанные кредитные средства не будут возвращены банку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате таких действий "Банк Михайловский" был отнесен к неплатежеспособным.
В нем ввели временную администрацию и начали процедуру вывода с рынка, включая возмещение средств вкладчикам банка за счет денежных средств Фонда гарантирования вкладов.
Напомним:
Прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка "Михайловский", якобы причастных к хищению средств финучреждения. Речь идет о председателе правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета.
В 2016 году правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" к категории неплатежеспособных.
В мае 2016 года в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.
Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua