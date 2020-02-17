Украинская "дочка" российского банка не сдала лицензию: акционер не явился на сборы

Представители российского "ВЭБа" не явились на собрание акционеров "Проминвестбанка", на которых банк хотел сдать банковскую лицензию.

Об этом сообщается на сайте банка.

Собрание 6 февраля, на которых планировали рассмотреть вопрос сдачи банковской лицензии, не состоялось из-за отсутствия кворума - приехали только миноритарные акционеры, владеющие 0,079% акций "Проминвестбанка".

Напомним:

В декабре Проминвестбанк прекратил дистанционное обслуживание клиентов.

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Экономическая правда