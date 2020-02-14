Рост ВВП на конец 2019 года замедлился с 4,1 до 1,5% — Госстат
Пятница, 14 февраля 2020, 16:24
Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.
Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики.
В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%
Напомним:
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.
В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.
Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.
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