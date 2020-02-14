Гривня немного подорожала на закрытии
Пятница, 14 февраля 2020, 17:35
14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,46 - 24,48 гривни;
Евро - 26,55 - 26,57 гривни;
Напомним:
14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.
13 февраля ситуация на межбанковском валютном рынке была благоприятной для гривны, Национальный банк выкупал избыток иностранной валюты.
НБУ укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 февраля на уровне 24,47 гривни за доллар.
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