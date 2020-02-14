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Гривня немного подорожала на закрытии

Пятница, 14 февраля 2020, 17:35
 

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,46 - 24,48 гривни;

Евро - 26,55 - 26,57 гривни;

Напомним:

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.

13 февраля ситуация на межбанковском валютном рынке была благоприятной для гривны, Национальный банк выкупал избыток иностранной валюты.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 февраля на уровне 24,47 гривни за доллар.

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