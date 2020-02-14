Курс валют на 14 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки
14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 24,43 – 24,45 гривни;
Евро – 26,50 – 26,52 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,30 – 24,52 гривни. Евро покупают по 26,33 гривни, продают по 26,70 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,36 – 24,42 гривни, евро – 26,69 – 26,64 гривни.
Напоминаем:
13 февраля ситуация на межбанковском валютном рынке была благоприятной для гривны, Национальный банк выкупал избыток иностранной валюты.
НБУ укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 февраля на уровне 24,47 гривни за доллар.
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