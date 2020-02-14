Курс доллара находится на 2–летнем максимуме к евро

Доллар США 14 февраля торгуется у максимума более чем за два года к евро на новой волне опасений относительно распространения коронавируса нового типа в Китае.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Евро торгуется утром в районе 1,0835 доллара, что является самым низким уровнем с мая 2017 года, против 1,0841 доллара на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 118,94 иены по сравнению со 119,06 иены в четверг. Курс доллара составляет 109,77 иены против 109,82 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,05% относительно предыдущего дня. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,02%.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около 1,3045 доллара против 1,3046 доллара в предыдущий рабочий день и 1,2039 евро против 1,2034 евро.

По мнению экспертов, экономическое влияние от эпидемии на США будет менее значительным по сравнению с европейскими странами, что увеличивает привлекательность американских активов, сообщает CNBC.

"Европа и, в особенности, Германия имеют очень прочные торговые связи с азиатскими рынками, в частности с Китаем", – отмечает старший валютный аналитик TD Securities Мазен Исса.

Напомним:

Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Эксперты заявили, что распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, который продолжался 43 квартала подряд.

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