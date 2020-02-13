Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 февраля на уровне 24,47 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,58 гривни (на 13 февраля - 26,72 гривни).
Напомним:
13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.
13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек установив его на 13 февраля на уровне 24,49 гривни за доллар.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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