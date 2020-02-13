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Курс валют на 13 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 13 февраля 2020, 11:10
 

13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,55 - 24,57 гривни;

Евро - 26,73 - 26,75 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,39 - 24,61 гривни. Евро покупают по 26,50 гривни, продают по 26,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,45 - 24,54 гривни, евро - 26,69 - 26,83 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек установив его на 13 февраля на уровне 24,49 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.

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межбанк

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