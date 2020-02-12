Гривня удерживает позиции на межбанке

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,50 - 24,52 гривни;

Евро - 26,71 - 26,73 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек установив его на 12 февраля на уровне 24,42 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.