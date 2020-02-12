Нацбанк немного снизил гривню
Среда, 12 февраля 2020, 20:11
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек установив его на 13 февраля на уровне 24,49 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,72 (на 12 февраля - 26,62)
Напоминаем:
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек установив его на 12 февраля на уровне 24,42 гривни за доллар.
Економічна правда
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