Нацбанк немного снизил гривню

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек установив его на 13 февраля на уровне 24,49 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,72 (на 12 февраля - 26,62)

Напоминаем:

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек установив его на 12 февраля на уровне 24,42 гривни за доллар.

Економічна правда