Курс валют: гривня укрепилась, НБУ выкупал доллары

11 февраля на межбанке преобладало предложение иностранной валюты, что позволило Национальному банку пополнить международные резервы.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46.

По данным Finance.ua, около 11 часов предложение валюты на межбанке начало постепенно расти и Национальный банк приобрел 45-55 млн долларов по курсу 24,42 гривны.

Официальный курс гривны на 12 февраля был установлен на уровне 24,42 гривны за доллар, укрепившись на 9 копеек.

Вскоре предложение иностранной валюты быстро сокращалось, а количество покупателей росло. Это сказалось на курсе. После 14:00 курс постепенно потянули вверх.

Спекулятивный разогрев котировок на малообъемном рынка оказался эффективным, и к 16:00 доллар подорожал до 24,49/24,52 гривни.

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52.

Экономическая правда