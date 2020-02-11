Курс валют на 11 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,42 - 24,43 гривни;

Евро - 26,64 - 26,65 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,29 - 24,49 гривни. Евро покупают по 26,42 гривни, продают по 26,82 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,50 - 24,37 гривни, евро - 26,90 - 26,79 гривни.

Напомним:

Национальный банк установил официальный курс гривни на 11 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар, укрепив его на 1 копейку.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Экономическая правда