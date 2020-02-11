Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек установив его на 12 февраля на уровне 24,42 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,62 (на 11 января - 26,85)

Напоминаем:

11 февраля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

11 февраля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.

Экономическая правда