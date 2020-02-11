Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
Вторник, 11 февраля 2020, 17:20
11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,48 - 24,52 гривни;
Евро - 26,73 - 26,77 гривни;
Напомним:
Национальный банк установил официальный курс гривни на 11 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар, укрепив его на 1 копейку.
11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
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