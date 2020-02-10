Официальный курс: гривня укрепилась к евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 11 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,85 (на 10 февраля – 26,90).

Напоминаем:

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,53 гривни за доллар.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Экономическая правда