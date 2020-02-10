Официальный курс: гривня укрепилась к евро
Понедельник, 10 февраля 2020, 19:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 11 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,85 (на 10 февраля – 26,90).
Напоминаем:
10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,53 гривни за доллар.
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua