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Птичий грипп: несмотря на договоренности, ЕС запретил ввоз украинской курятины

Четверг, 23 января 2020, 13:11
 

В связи с фиксацией птичьего гриппа Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

В ведомстве удивлены решением Еврокомиссии.

"Украина в соответствии с международными обязательствами (...) на опережение сообщила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.

Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.

Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС потрясающе неожиданным для украинской стороны", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украине остановила сертификацию с мощностей экспортера в 30 км зоне, и ЕС не запретит импорт украинской курятины:

"Только если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений. (В этом сценарии обе стороны хотят избежать)".

По оперативным данным на 23.01.20 все имеющиеся в эпизоотическом очаге птицы умерщвлены гуманным бескровным методом и сожжены.

Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ, ведется эпизоотическое расследование.

По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.

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ЕС ЕК птицеводство

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