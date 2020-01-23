Птичий грипп: несмотря на договоренности, ЕС запретил ввоз украинской курятины
В связи с фиксацией птичьего гриппа Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сообщается, что яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.
В ведомстве удивлены решением Еврокомиссии.
"Украина в соответствии с международными обязательствами (...) на опережение сообщила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.
Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.
Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС потрясающе неожиданным для украинской стороны", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.
Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украине остановила сертификацию с мощностей экспортера в 30 км зоне, и ЕС не запретит импорт украинской курятины:
"Только если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений. (В этом сценарии обе стороны хотят избежать)".
По оперативным данным на 23.01.20 все имеющиеся в эпизоотическом очаге птицы умерщвлены гуманным бескровным методом и сожжены.
Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ, ведется эпизоотическое расследование.
По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.
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