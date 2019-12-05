Рада ратифицировала увеличение беспошлинных квот на экспорт мяса птицы в ЕС

Верховная рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении беспошлинных квот на экспорт мяса птицы в ЕС со следующего года с 20 до 70 тысяч тонн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", законопроект №0009 в целом во вторник поддержали 338 народных депутатов.

"Это внесение изменений фактически открывает нам возможность для начала консультаций по пересмотру в нашу пользу, согласно нашим интересам, Соглашения об ассоциации с ЕС относительно других товаров еще до завершения пятилетнего периода, предусмотренного соглашением", - отметила председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, представляя законопроект в ВР.

Парламентский комитет по вопросам евроинтеграции Украины с ЕС 4 декабря поддержал законопроект №0009 "О ратификации Соглашения в форме обмена письмами между Украиной и ЕС о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации".

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook написал, что законопроект предусматривает увеличение беспошлинных квот для экспорта украинского мяса птицы в страны ЕС на 50 тыс. тонн (с 17,6 тыс. тонн). Он отметил, что ввозная пошлина в ЕС для этой продукции является высокой - от 19 до 130 евро за 100 кг чистого веса.

Напомним, в марте Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

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Европейская правда