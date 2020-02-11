У Киева просят 700 миллионов за цех "Большевика", снос которого необходим для достройки Шулявского моста

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Фонд госимущества оценивает стоимость пятого цеха Первого киевского машиностроительного завода в почти 700 миллионов гривен. Киевская городская государственная администрация должна выкупить эту недвижимость, чтобы достроить Шулявский путепровод.

Об этом заявил первый заместитель Киевского городского главы Николай Поворозник в интервью Экономической правде.

"Развалить аварийное здание (заводской цех. - ЭП), сделать там благоустройство, построить один заезд – это делается достаточно быстро. Это если нам удастся договориться с Фондом государственного имущества по пятому цеху завода "Большевик", – заявил Поворозник.

По его словам, Фонд госимущества просит за цех почти 700 миллионов гривен.

"По нашему мнению, это очень завышенная цифра. Мы не хотим ничего даром, и в то же время не хотим ни за что переплачивать. Техническое состояние и стоимость здания должен оценить эксперт", – сказал Поворозник.

"Мы видим попытку оценить этот объект заоблачными цифрами с учетом заключенных договоров аренды с компаниями, торгующими в цехе секонд-хендом. То есть с учетом потенциально недополученной прибыли от аренды имущества", – добавил он.

В то же время Поворозник заверил, что в сметную стоимость развязки эта сумма не входит.

"Киевский городской совет уже решил выкупить это помещение для общественных потребностей по реальной цене. Почти 700 млн - завышенная сумма, учитывая, что земля под объектом принадлежит общине", – заявил первый заместитель председателя КГГА.

"Предпоследние переговоры давали оптимизм. Последние разговоры – надежда есть, но она становится немножечко туманной. За такие цифры покупать помещения разваливающегося цеха для меня абсурдно. Но мы в процессе переговоров", – заверил чиновник.

Также Поворозник рассказал о готовности метро на Виноградарь, росте стоимости реконструкции Шулявского путепровода, метро на Троещину и возможности запуска трамтрейна.

Подробнее читайте в интервью: Первый заместитель Кличко: О Шулявке, метро на Виноградарь и Подольском мосте

Александр Колесниченко, ЭП