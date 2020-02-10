"Метро на Троещину" необходимо строить не в направлении Троещины – КГГА
Подольско-Выгуровскую линию метрополитена целесообразно начать строить, соединив станции метро "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко".
Об этом заявил первый заместитель Киевского городского главы Николай Поворозник в интервью ЭП.
"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам. Однако сейчас станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно", – заявил Поворозник.
По его словам, строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная".
"Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро – Жулян или Троещины", – сообщил первый заместитель Виталия Кличко.
Также Поворозник рассказал о готовности метро на Виноградарь, росте стоимости реконструкции Шулявского путепровода и возможности запуска трамтрейна.
Подробнее читайте в интервью: Первый заместитель Кличко: О Шулявке, метро на Виноградарь и Подольском мосте
Александр Колесниченко, ЭП
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