Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

Киевская власть, в перспективе, может запустить трамвайно-железнодорожную рельсовую систему к жилмассиву Троещина, но нужно согласие "Укрзализныци" и заинтересованных инвесторов.

Об этом сообщил первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник в интервью ЭП.

"Мы будем договариваться с новым руководством "Укрзализныци" в части использования путей железной дороги на территории Киева. При хозяйственном подходе можно решить очень много транспортных проблем в городе.

Можно решить вопрос маятниковой миграции, замкнув с железной дорогой ветви трамвая, которые ездят по Киеву, сделать много интересных маршрутов, которые будут перевозить около 60% пассажиропотока Киева", - сообщает Поворозник.

По словам Поворозника, практически во все города-спутников столицы подведена железная дорога: в Борисполь, Бровары, Ирпень, Вышгород, то есть железная дорога могла бы решить проблему пробок на въезде в город, но очень важна позиция самой Укрзализныци.

"Это абсолютно самоокупающийся проект. Есть инвесторы, которые готовы его профинансировать. Нам нужно только согласие всех участников. Я не готов говорить об отечественных инвесторов, но ЕБРР и Всемирный банк нормально смотрят на этот проект.

...При графике движения каждые 15-30 мин трамвай с Ворзель, Немешаево через Киев в Бровары будет востребованным", - заявляет заместитель городского головы.

Также Поворозник прокомментировал возможное строительство метро на жилмассив Троещина.

"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам.

Однако пока станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно.

Строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная". Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко".

После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро - Жулян или Троещины", - подчеркивает заместитель Кличко.

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Напоминаем:

Идея трамтрейна основывается на проектах департамента транспортной инфраструктуры КГГА в 2014-2016 годах.

Вместо возведения классического метрополитена предлагают построить особую рельсовую систему с повышенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности одновременной эксплуатации трамвайной и железнодорожной инфраструктур.