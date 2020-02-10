Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

Работы по строительству метро на Виноградарь идут по графику - сейчас его готовность оценивается в 20%, объект обещают сдать до конца 2021 года.

Об этом ЭП рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник.

В декабря 2019 года собрание акционеров компании "Киевметрострой", которая продолжает Сырецко-Печерскую ветку метрополитена до жилого массива Виноградарь, назначило новый наблюдательный совет и обновило руководство. Вторая сторона эти изменения не признала и заявила о рейдерском захвате. Под угрозой оказалось строительство новых станций метро.

Комментируя ситуацию с "Киевметростроем", первый заместитель Кличко заявил, что это "исключительно внутренние корпоративные войны".

"Город пока не страдает от этих конфликтов. Откровенно скажу: мы сотрудничаем с правоохранительными органами в этом направлении. Мы надеемся, что конфликт завершится в судебном порядке.

Позиция КГГА абсолютно синхронная с позицией Генпрокуратуры и Минюста. Как можно быть несинхронным в этой ситуации? Правда во внутреннем корпоративном конфликте может быть где-то посередине, но закон один", - сказал Поворозник.

Январь 2020. Работы возле ЖК "Микрорайон" и ЖК "Кристер град" на улице Межевая. METROVINOGRADAR.ORG.UA

"Метро строится за государственные средства. В правоохранительных и контролирующих органов есть все основания проверять эффективность их использования. Если внутри компании есть "разборки", а они есть, мы туда не можем лезть. Но мы можем требовать отчитываться и об использовании средств, и об эффективности их использования", - добавил он.

Первая очередь продолжения Сырецко-Печерской линии метрополитена предусматривает строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" ФОТО ОЛЕГА ТОЦКОГО

По его словам, за 2019 год освоено почти 1 млрд грн.

Поворозник подчеркнул, что сейчас готовность объекта - "20% в лучшем случае, учитывая земляные работы".

"До конца 2021 года объект сдадим. До конца марта 2020 года, согласно графикам, пойдет проходческий щит в сторону Сырца. Это будет важным этапом в строительстве.

Сейчас идут даже не подготовительные, а земляные работы. Причем они идут сразу на трех или четырех площадках. Строительство ведется открытым способом", - рассказал он.

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Экономическая правда