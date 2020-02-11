"Зимний межбанк": гривня стабильна в начале недели

10 февраля торги на межбанке проходили при низких объемах без существенных изменений котировок.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,53.

По данным Finance.ua, 10 февраля на межбанке наблюдалась низкая ликвидность. Крупные импортеры утром закрыли свои операции. Также не было заметно нерезидентов, которые бы продавали валюту накануне аукциона по продаже ОВГЗ, который пройдет 11 февраля.

После обеда Национальный банк установил официальный курс гривни на 11 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар, укрепив его на 1 копейку.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Экономическая правда