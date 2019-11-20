Советник Кличко рассказал о возможности запуска "легкого" метро на Троещину

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что на Троещину могут пустить скоростной трамвай по Северному мосту в течение 2-3 лет.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не исключал со стола историю о легком метро - speed tram (скоростной трамвай - ред.). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов.

Проект примерно займет 2-3 года, сейчас Мировой банк его готовит. К апрелю будем понимать детали. По их оценке, проект стоит 300-500 млн долларов, что дешевле альтернативных проектов", - отметил советник Кличко.

На вопрос о сроках начала и завершения строительства, Бахматов ответил:

"Думаю, год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку - в апреле смогу сказать точнее".

Напомним:

В октябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что линию метро на Троещину удастся построить через 3-5 лет при условии финансирования.

В октябре 2018 года Кличко подписал распоряжение об осуществлении строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в период 2018-2025 годов.

Согласно документу, заказчиком работ является коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" (кроме участка от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная" (Радужный массив).

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в распоряжении.